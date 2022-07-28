جارسيا يكشر عن أنيابه .. عقاب قاسٍ لمن يرتكب هذه الخمسة أخطاء

الفرنسي يفرض قرارات صارمة من البداية

يبدو أن الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للنصر السعودي، سيكشر عن أنيابه مبكرًا أمام لاعبي فريقه، فربما شعر ببعض التقصير من قلة اللاعبين.

العالمي في إسبانيا:

العالمي بدأ معسكره الإعدادي للموسم الجديد 2022-2023 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل ثلاثة أيام، في مدينة ماربيا الإسبانية.

وانتظم في هذا المعسكر صفقات العالمي الجديدة؛ البرازيلي لويز جوستافو، الكولومبي دافيد أوسبينا والإيفواري جيسلان كونان.

فيما يغيب عن المعسكر حتى الآن لاعب الوسط البرازيلي أندرسون تاليسكا، الذي لم يحضر من بلاده بعد، بداعي ظروف عائلية، لم يكشف عنها بعد.

ومن المقرر أن يخوض الفريق أربع مباريات ودية خلال المعسكر أمام لاس بالماس الإسباني في 29 من يوليو الجاري، ثم أمام ريال سرقسطة الإسباني في الأول من أغسطس، فمالاجا الإسباني في الخامس من الشهر نفسه، وأخيرًا مواجهة قادش الإسباني في 11 من الشهر ذاته.

ما هو عقاب جارسيا؟ ولمن؟

وفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن جارسيا قرر إصدار عقوبة صارمة على من يخالف بعض التعليمات التي وضعها..

الفريق حاليًا يتدرب فترتين؛ صباحًا ومساءً، لكن أوضحت "الرياضية" أن جارسيا قرر فرض عقوبة تدريب ثالث إضافي على اللاعبين حال تأخر أحدهم.

وشمل التأخر مواعيد الحافلة، التدريبات، الاجتماع الفني والوجبات الغذائية، إذ أنه يرغب في فرض صرامة داخلية على الفريق.