جارسيا يصدم النصر مجددًا .. والمدرب الجديد في الطريق

مازال ملف المدرب الجديد لفريق نادي النصر، هو الأمر الذي يشغل مجلس إدارة النادي الأصفر برئاسة مسلي آل معمر، حيث مازال النادي يبحث عن مدرب جديد يقود الفريق.

النصر قرر إقالة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، بسبب سوء نتائج النصر تحت قيادته، بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث خسر مباراتين وتعادل مثلهما.

كيف صدم جارسيا النصر مجددًا؟

وكشفت صحيفة "الرياض" السعودية عن أن المدرب الفرنسي رودي جارسيا، قدم اعتذاره لإدارة النصر عن تولي مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن جارسيا كان موافقًا في بداية المفاوضات على تدريب النصر، نظرًا لأن العرض كان جادًا وقويًا، بالإضافة إلى أنه اقتنع بمسببات تدريب النصر خلال الفترة الماضية.

ولكن المدرب الفرنسي اعتذر عن تلك المهمة، بسبب رغبته في الاستمرار بأوروبا، في ظل تلقيه خلال الفترة الماضية عددًا من العروض التدريبية لأندية أوروبية.

هذه ليست المرة الأولى التي يصدم فيها جارسيا إدارة النصر، حيث سبق للنادي وتفاوض معه من أجل تدريب الفريق العاصمي، ولكنه رفض، قبل أن تتجدد المفاوضات خلال الأيام الماضية.

ما موقف إدارة النصر من المدرب الجديد؟

وأكدت الصحيفة السعودية على أن نادي النصر اقترب من الإعلان عن المدير الفني الجديد، الذي سيتولى مسؤولية تدريب العالمي خلال الفترة القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي النصر اقترب من حسم التعاقد مع مدرب كان ضمن أحد الخيارات القوية المرشحة لتدريب الفريق، وسيتم الإعلان عن هذا الأمر خلال الفترة القادمة.

وكان النصر قد تفاوض مع رودي جارسيا بعد إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة البرازيلي مانو مينيزيس، ولكن المدرب الفرنسي رفض العرض المقدم من إدارة العالمي.

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