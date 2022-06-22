جارسيا يتسبب في غياب رئيس النصر عن لقاء الحزم!

بعثة النصر تسافر إلى القصيم بدون آل معمر

يستعد فريق نادي النصر لمواجهة الحزم، بالجولة 29 "قبل الأخيرة"، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ولكن يبدو أن مسلي آل معمر رئيس العالمي سيغيب عن التواجد لمؤازرة الفريق في هذه المباراة.

النصر يقترب من التعاقد مع جارسيا

أكدت تقارير صحفية، على أن المدرب الفرنسي رودي جارسيا وافق على عرض نادي النصر من أجل تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل، حيث يتبقى فقط الاتفاق على بنود العقد.

ووفقًا لما ذكره الصحفي رودي جاليتي، فإن جارسيا وضع شرطًا جزائيًا في العقد، يمنح له الحق في التراجع وفسخ العقد، وهو في حال فشل النصر في التأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم القادم.

ويحتل النصر حاليًا المركز الثالث بترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وهو المقعد المؤهل إلى دوري أبطال آسيا 2023، وسط منافسة من الشباب صاحب المركز الرابع حاليًا بفارق نقطتين فقط.

لماذا يغيب رئيس النصر عن لقاء الحزم؟

أشارت صحيفة "اليوم" السعودية، إلى أن بعثة فريق النصر التي غادرت إلى القصيم، استعدادًا لمواجهة الحزم، انطلقت برئاسة عبد الله العمراني نائب رئيس العالمي.

وغاب آل معمر عن التواجد مع فريق النصر، بسبب تواجده بالعاصمة الفرنسية باريس حاليًا، لعقد اجتماع مع وكيل أعمال المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

ويسعى النصر لحسم التعاقد مع رودي جارسيا خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للموسم الجديد، بعد تأكد عدم استمرار الأرجنتيني ميجيل روسو الذي سيرحل بنهاية الموسم الحالي مع نهاية عقده.

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