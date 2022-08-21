جارسيا يتدخل .. النصر يجدد مفاوضاته لضم حسام عوار

هل ينجح النصر في التعاقد مع عوار؟

جدد نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، مفاوضاته مع نادي ليون الفرنسي، من أجل ضم لاعب الوسط حسام عوار، بتدخل من المدرب الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للعالمي.

النصر يتفاوض مع ليون لضم عوار

كشف الإعلامي الإيطالي "رودي جاليتي" عن تجديد نادي النصر مفاوضاته مع إدارة ليون، للتعاقد مع حسام عوار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار جاليتي إلى أن المدرب رودي جارسيا طلب حسام عوار بالتحديد من أجل التعاقد معه، حيث يحول شخصيًا إقناع اللاعب بالانتقال إلى النصر.

وكان النصر قد دخل في مفاوضات مع ليون من أجل ضم حسام عوار خلال شهر يوليو الماضي، حيث طلب النادي الفرنسي رفع العرض المالي للموافقة على الصفقة. "اقرأ التفاصيل"

النصر يستغل تعثر انتقال عوار للدوري الإنجليزي

وشهدت الأيام الماضية، دخول نوتنجهام فورست الإنجليزي في مفاوضات مع ليون من أجل التعاقد مع حسام عوار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكانت الصفقة في طريقها للنجاح.

ولكن بشكل مفاجئ، أعلن نادي نوتنجهام عن ضم وايت جيبس من صفوف وولفرهامبتون، مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، لمدة 5 سنوات مقبلة، مما تسبب في تعطل المفاوضات بين الطرفين.

وفي نفس السياق، كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن أن نادي نوتنجهام فورست عرض 10 مليون يورو فقط على 6 دفعات، في حين أن ليون كان يريد الحصول على 18 مليون يورو على أقل تقدير، مما تسبب في صدمة مسؤولي النادي الفرنسي.

جون ميشال أولاس رئيس ليون أعرب عن استيائه من العرض المقدم من نوتنجهام فورست، حيث أكد على أن الأمر غريب لابنسبة لفريق صرف حوالي 150 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويرفض سداد 10 مليون يورو في لاعب عمره لم يتجاوز الـ24 عامًا يمتلك قدرات عالية.

ويريد نادي النصر استغلال تعثر الصفقة، وإقناع مسؤولي ليون واللاعب الفرنسي على التوقيع مع الفريق السعودي.

ما هي صفقات النصر في صيف 2022 حتى الآن؟

أبرم نادي النصر 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022 حتى الآن، وذلك بناءً على طلب المدرب رودي جارسيا.

الصفقة الأولى هي التعاقد مع الظهير الأيسر العاجي جيسلان كونان في صفقة انتقال حر، ثم تعاقد النصر مع الكولومبي دافيد أوسبينا حارس مرمى نابولي السابق في صفقة حرة.

ونجح النصر في التعاقد مع البرازيلي لويس جوستافو لاعب وسط فنربخشه التركي في صفقة حرة، وأعلن النصر عن ضم عبد الرحمن غريب جناح الأهلي لمدة 4 سنوات.