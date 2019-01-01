جارسيا: جوارديولا أرادني في برشلونة ولكن "أحدهم" رفض

لماذا فضل انتقال سيرخيو جارسيا إلى برشلونة رغم رغبة جوارديولا في ضمه؟

قال النجم الإسباني سيرجيو جارسيا إنه كان قريبًا من العودة إلى برشلونة إبان تولي بيب جوارديولا تدريب الفريق الكتالوني، وذلك بناء على رغبة بيب نفسه.

وكان سيرجيو جارسيا أحد أبرز من مثلوا الابن العاق لأقليم كتالونيا نادي إسبانيول، وذلك بعد فشل انتقاله إلى برشلونة بناء على روايته.

وقال جارسيا إن بيب جوارديولا أراد ضمه إلى الفريق الكتالوني، ولكن أحد الأفراد داخل النادي رفض ذلك، لذا لم تتم الصفقة، ولم يفصح عن هوية هذا الشخص.

وأضاف: "في الوقت الحالي أنا أتدرب وأريد العودة إلى ممارسة كرة القدم من جديد، وأبحث عن الفرصة المثالية من أجل العودة مرة أخرى"

وتابع: "لقد كنت قريبًا من برشلونة في وقت سيطرة النادي على الألقاب المحلية والأوروبية، ولكن ذلك توقف بسبب رغبة شخص ما"

وأردف: "بيب جوارديولا أحد أبرز الأشخاص الذين ساهموا في تطور كرة القدم وتغيير نظرة العديد من اللاعبين للعبة منهم أنا بكل تأكيد"

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وذهبت بعض التفسيرات إلى أن هذا الشخص كان ليونيل ميسي، كما ذهب البعض إلى أنه أحد أفراد إدارة الرئيس السابق خوان لابورتا.