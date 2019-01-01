جارسيا: الشباب شيخ أندية الرياض

جارسيا يتحدث عن ترتيب الشباب في أندية الرياض

تحدث لويس جارسيا المدير الفني للشباب السعودي، عن شعبيه فريقه في السعودية وخاصًة العاصمة الرياض، وهل هو الفريق الأول بها؟

جارسيا تولى تدريب الشباب ونجح في الفوز على الأهلي، ويسعى لانتشال الليوث من الأداء المتراجع خلال المواسم الأخيرة.

ويتنافس دائمًا كلًا من الهلال والنصر والشباب، على لقب شيخ أندية الرياض، وينسبها جماهير كل نادي للفريق الذي يشجعه.

قال جارسيا في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "ترتيب الشباب بين أندية الرياض، بالطبع الأول، فهو اشيخ أندية الرياض".

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وأضاف المدير الفني: "نادي الشباب قادر على منافسة أي ناد، عندما يعود الفريق لمستواه الطبيعي سيتربع على القمة مرة أخرى".

وأردف جارسيا خلال تصريحاته: "الجميع يشيد بمدينة الرياض وأجوائها الجميلة، والشعب السعودي مضياف والطقس هنا يساعد على العمل".