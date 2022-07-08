جارسيا: أفاوض النصر منذ سنة، ومسلي آل معمر نصحني بزيارة هذه المدينة!

مغامرة فريدة من نوعها للمدرب الفرنسي

تحدث رودي جارسيا المدير الفني الجديد لفريق النصر السعودي، عن انطباعه الأول بتواجده في المملكة العربية السعودية والأماكن التي يرغب في زيارتها.

ونجح النصر في الاتفاق مع جارسيا بنهاية شهر يونيو الماضي، لخلافة ميجيل أنخيل روسو مدربه السابق الذي أشرف على تدريب الفريق لمدة ستة أشهر.

وتعتبر تجربة النصر فريدة من نوعها بالنسبة للفرنسي، لأنها المرة الأولى التي يخرج فيها من قارة أوروبا، حيث قضى مسيرته كلها بفرنسا بالإضافة لتجربة أخرى في إيطاليا مع روما.

وخلال حوار مرئي بثه النصر على حسابه بموقع "تويتر" قال جارسيا عن مغامرته الجديدة:"متحمس لزيارة العديد من الوجهات السياحية في السعودية خلال فترات الراحة، مثل العلا التي حدثني عنها الرئيس مسلي آل معمر".

وأضاف:"الانطباع الأول إيجابي جدًا وسعيد بتواجدي في النصر، اكتشفت الكثير عن الرياض لكني متعطش لمعرفة المزيد عن الثقافة هنا".

وعن بداية المفاوضات معه:"كنت قريبًا من القدوم في مرة سابقة، واستمرت الاتصالات مع الرئيس أكثر من عام كامل لتتكون علاقة شخصية بيننا".

📹 || @RudiGarcia in his 1st interview as @AlNassrFC Coach:



" My promise is that I'll do everything I can to achieve great results, my staff and players will too. 🌟

As we say in French : We will make our shirts wet to achieve the best possible results. " 💛 pic.twitter.com/vd8Hn2TBwE — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 7, 2022

وتابع:"قدومي ووصولي الآن للنصر صاحبته قصة علاقتي الشخصية الجيدة بهذا الرجل، لأنني اكتشفت أن مسلي آل عمر شخص صاحب صفات مميزة وأعرف أنه يملك مشروعًا كبيرًا مثل السعودية".

ويعتبر جارسيا من الأسماء المهمة في الدوريات الأوروبية، إذ سبق أن عمل مع أندية روما ومارسيليا وأخيرًا ليون الذي رحل عنه العام الماضي.

وكانت التجربة الأفضل للمدرب صاحب الـ57 عامًا مع ليل، والتي امتدت من 2008 حتى 2013، وشهدت تتويجه بلقب الدوري الفرنسي وقادته فيما بعد للانتقال إلى إيطاليا حيث تولى تدريب فريق العاصمة 3 مواسم.

اقرأ أيضًا ..