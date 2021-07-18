"جارديم يمنع البليهي وجوميس وفييتو من التدريبات، ويُحدد شرط عودتهم"

توتر كبير في معسكر الهلال اليوم

شهدت تدريبات الهلال في معسكر النمسا اليوم حادثة مثيرة للجدل، إذ حدثت مناوشة بين علي البليهي ولوسيانو فييتو وقد تدخل بافيتمبي جوميس للفض بينهما لكن تعامله مع المدافع السعودي أثار الجدل.

الإعلامي عبد العزيز المريسل لم يُفوت الحادثة ونشر عدة تغريدات حملت الأولى والثانية منهما رسالة واضحة إلى فهد بن نافل رئيس الهلال.

الرسالة الأولى تضمنت نصيحة بعدم بث كل ما يحدث في معسكر الهلال عبر حساب النادي على تويتر، إذ كتب "الأستاذ فهد بن نافل بث كل ما يحدث في معسكر الهلال في النمسا خطأ كبير، أتمنى أن يتم معالجة هذا الأمر مستقبلًا، فما حدث اليوم بين البليهي وفييتو وقوميز مفترض لا يظهر علنًا. تحياتي".

فيما الرسالة الثانية تضمنت حديثًا عن وضع جوميس النفسي والذهني، إذ أشار المريسل إلى أن اللاعب يعيش وضعًا صعبًا أثبته تدخله الغريب لفض الاشتباك بين زميليه.

ابوالجوهرة

وصول قوميز لهذه المرحلة يعني ان هناك مشكلة ، وانت تعرفها جيداً

فالمقطع الذي شاهدناه من خلال بث المركز الاعلامي على الهواء مباشرة يؤكد ان قوميز لم يتدخل لفض التشابك لأن من يتدخل لهذا الغرض سيقف بين الاثنين وليس بمثل هذه الطريقة الاستفزازية التي شاهدناها @Fahad_Alotaibi_ — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) July 18, 2021

إذ كتب "أبو الجوهرة .. وصول قوميز لهذه المرحلة يعني أن هناك مشكلة، وأنت تعرفها جيدًا، فالمقطع الذي شاهدناه من خلال بث المركز الاعلامي على الهواء مباشرة يؤكد أن قوميز لم يتدخل لفض التشابك لأن من يتدخل لهذا الغرض سيقف بين الاثنين وليس بمثل هذه الطريقة الاستفزازية التي شاهدناها".

وشن المريسل هجومًا في تغريدتين لاحقتين على الإعلام الهلالي، وقد وصفه بـ "إعلام التضليل أزرق"، بقوله "الإعلام الرياضي بشكل عام والإعلام الهلالي يشكل خاص والذين تحدثوا عن مشاكل لم يشاهدوها بل كتبت فقط، ماذا سيقولون عن ما حدث بين قوميز والبليهي وقبل ذلك بين فييتو والبليهي !؟ أنا أعلم أن إعلام التضليل أزرق لكن سنرى موقف البقية".

الاعلام الرياضي بشكل عام

و الاعلام الهلالي يشكل خاص

و الذين تحدثوا عن مشاكل لم يشاهدوها بل كتبت فقط ، ماذا سيقولون عن ماحدث بين قوميز و البليهي و قبل ذلك بين فييتو و البليهي !؟

انا اعلم ان #اعلام_التضليل_ازرق

لكن سنرى موقف البقية — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) July 18, 2021

واختتم الإعلامي النصراوي المثير للجدل تغريداته بالكشف عن معلومات خاصة لديه حول موقف المدرب ليوناردو جارديم مما حدث اليوم من اللاعبين الثلاثة، إذ أكد غضب المدرب البرتغالي مما حدث ومنعه اللاعبين الثلاثة المشاركة في التدريبات إلا بعد اعتذارهم لزملائهم.

خاص



ادارة #الهلال تطلب من المركز الاعلامي تقنين الرسالة اليومية و تقليل البث المباشر بعد الاحداث التي حصلت اليوم في المناورة بين فييتو و البليهي و قوميز

وتطبق اللائحة الداخلية على الثلاثي بالخصم

و #جارديم يرفض دخلوهم التدريبات ما لم يعتذروا لزملائهم #الهلال_في_النمسا — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) July 18, 2021

وأضاف "خاص .. إدارة الهلال تطلب من المركز الإعلامي تقنين الرسالة اليومية وتقليل البث المباشر بعد الأحداث التي حصلت اليوم في المناورة بين فييتو والبليهي وقوميز، وتُطبق اللائحة عى الثلاثي بالخصم، وجارديم يرفض دخولهم التدريبات ما لم يعتذروا لزملائهم".