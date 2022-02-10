جارديم يبلغ العويس بقرار مهم قبل مواجهة الأهلي المصري

كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، عن القرار الذي قام البرتغالي ليوناردو جارديم؛ المدير الفني لفريق نادي الهلال، لحارس مرمى فريق محمد العويس.

وانضم العويس لصفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من النادي الأهلي في صفقة انتقال حر.

المريسل كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يكشف فيها عن القرار الذي أبلغ به جارديم حارسه محمد العويس.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "أبلغ المدرب جارديم الحارس الدولي محمد العويس، أنه ربما يعتمد عليه كحارس أساسي في لقاء الهلال والأهلي المصري، وأنه سيقرر قراره النهائي مساء الغد".

ويستعد الهلال لمواجهة الأهلي المصري مساء يوم السبت القادم، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

عاجل



أبلغ المدرب #جارديم الحارس الدولي #محمد_العويس أنه ربما يعتمد عليه كحارس أساسي في لقاء #الهلال_الأهلي_المصري و أنه سيقرر قراراه النهائي مساء الغد — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) February 10, 2022

الهلال خسر أمس الأربعاء في ربع النهائي على يد تشيلسي الإنجليزي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، ليتأهل تشيلسي إلى المباراة النهائية ليلاقي بالميراس البرازيلي.

"الهلال قدم فيما فشلت به أندية إنجليزية .. يجب عزل اسمه!"

كما خسر الأهلي أمام بالميراس بهدفين دون رد، في مباراة نصف النهائي التي أقيمت مساء يوم الثلاثاء الماضي، ليضرب موعدًا مع الهلال في مباراة تحديد المركز الثالث.