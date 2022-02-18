"جارديم مدرب خبير ويمكنه النجاح مع الأهلي"

يؤمن الناقد الرياضي عبد الله المسند، أن ليوناردو جارديم مدرب الهلال السعودي المقال، يمتلك القدرات المناسبة للعمل في منافسه الأهلي.

جارديم رحل عن تدريب الهلال خلال هذا الأسبوع، بعد سلسلة من النتائج المتخبطة، انتهت بالسقوط 4/0 أمام الأهلي المركز بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

وفي ظل المستوى المحبط للأهلي في ظل تواجد الألماني بيسنيك هاسي، خرج جارديم كأحد الأسماء المرشحة لخلافته.

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ومن جانبه رد المسند على سؤال أحد المشجعين ببرنامج "أكشن مع وليد" عن هذه الإمكانية وجاء رده بالإيجاب.

وقال الناقد السعودي:"نعم، يمكنه تدريب الأهلي، لأنه مدرب ذو شخصية ويعرف الدوري السعودي جيدًا".

وأضاف:"ربما لم يكن جارديم مناسبًا للهلال ولكنه يناسب كثيرًا الأهلي".

يذكر أن الأهلي يعاني هذا الموسم تحت قيادة هاسي، حيث يحتل المركز الثامن بجدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بـ25 نقطة، بفارق شاسع عن الاتحاد المتصدر بـ48 نقطة.