"جارديم حول نجوم الهلال إلى عالات!"

فتح الإعلامي الرياضي الرياضي عبد العزيز الهدلق النار، على البرتغالي ليوناردو جارديم؛ المدير الفني لنادي الهلال، بسبب مستوى لاعبي الزعيم خلال الفترة الحالية.

سيل من الانتقادات يطال جارديم خلال الوقت الحالي، بسبب نتائج ومستوى فريق نادي الهلال، حيث ابتعد الفريق عن المنافسة على صدارة الدوري السعودي للمحترفين.

الهدلق كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يتهم فيها جارديم بتحويل نجوم الهلال الأجانب إلى عالات.

وجاء نص تغريدة الهدلق كالآتي: "مع جارديم كل نجوم الهلال الأجانب أصبحوا عالات، جوميس هداف الموسم الماضي، كويلار محور منتخب كولومبيا حتى كاريلو وبيريرا!".

الإعلامي الرياضي يرى أن جارديم هو السبب في تدهور مستويات لاعبيه الأجانب خلال الوقت الحالي، وهو ما تسبب في تذبذب نتائج الفريق الأزرق الفترة الماضية.

مع جارديم كل نجوم #الهلال الأجانب أصبحوا عالات!!!

قوميز (هداف الموسم الماضي)

كويلار محور منتخب كولمبيا

حتى كاريلو

وبيريرا !!!!!! pic.twitter.com/R4PohZm6Xn — عبدالعزيز الهدلق (@azizhadlaq2010) January 22, 2022

جماهير الهلال عبرت عن غضبها تجاه جارديم، حيث طالبت الإدارة برئاسة فهد بن نافل عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بضرورة إقالته في القريب العاجل.

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وتعادل الهلال بالجولة الثامنة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمام فريق نادي الباطن بهدف لمثله، ليواصل ابتعاده عن صدارة الدوري.