"جارديم كان سيرفض النصر والأهلي، لهذا اختار الهلال"

تصريح مثير عن المدرب الجديد للهلال

أكد الناقد الرياضي منار شاهين أن الهلال قهر العديد من الظروف الصعبة خلال الموسم المنقضي حديثًا واستطاع في النهاية أن يُتوج بالدوري السعودي والتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وأشاد شاهين خلال تصريحاته لقناة 24 الرياضية السعودية بالكادر الإداري في الهلال، خاصة الرئيس فهد بن نافل ومدير الكرة سعود كريري، موضحًا أن العديد من المشاكل حدثت خلال التدريبات والمعسكرات لكن تم تجاوزها جميعًا، كما تم تجاوز عقبة الإصابات التي حرمت الفريق من عديد نجومه لفترات طويلة خاصة خلال دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

شاهين أوضح في تصريحاته أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم لم يتعاقد مع الهلال لأجل المال، بل لصناعة التاريخ وتحقيق الإنجازات خاصة الفوز بدوري أبطال آسيا واللعب في كأس العالم للأندية.

مضيفًا "البعض يقول أن المال هو من جلب جارديم للهلال، وأنا أجزم أن ذلك المال لو قُدم للمدرب من أندية مثل النصر والأهلي كان سيرفض العمل معهم".

أتم "جارديم يطمح بالتواجد مع نادٍ كبير يُحقق معه البطولات خاصة دوري أبطال آسيا واللعب في مونديال الأندية، ولدي معلومات أن جارديم بحث جيدًا عن الهلال وتاريخه، وقد أعجب كثيرًا بعمل الإدارة وإنجازات الهلال خلال الفترة الماضية، هذا مدرب أراد العمل في بيئة خصبة للعمل والإنجاز".

يُشار إلى أن الهلال أعلن مؤخرًا التعاقد مع جارديم لمدة موسم واحد، وقد قيل أن المدرب، الذي صنع ثورة موناكو وقاده للفوز بالدوري الفرنسي والوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2016-2017، وحسب بعض المصادر الصحفية سيحصل على 7 ملايين يورو خلال مدة العقد.