جوميس، كويلار، فييتو وباهبري .. قرارات نارية من جارديم في الهلال

المدرب حسم مصير تلك المجموعة من اللاعبين

يصل إلى الرياض في نهاية يونيو الجاري ليوناردو جارديم المدير الفني الجديد للهلال السعودي ليبدأ مهام عمله رسميًا مع الفريق استعدادًا للموسم الجديد، ومن المقرر أن يبدأ بتجهيز برنامج الإعداد للمعسكر الخارجي الذي سيُقام في النمسا فور انتهاء فترة الحجر الصحي الخاصة به.

الهلال كان قد تعاقد مع جارديم لقيادته في الموسم الجديد، ومن المتوقع أن يُقدم المدرب تقريره الفني للإدارة بعدما تابع الفريق عبر الفيديو، وقد كشفت صحيفة اليوم السعودية عن قرارات المدرب فيما يخص بعض اللاعبين.

ما هي قرارات جارديم بخصوص جوميس، كويلار، فييتو وباهبري؟

صحيفة اليوم أوضحت أن جارديم طلب بقاء المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس، وكذلك لاعب الوسط الكولومبي جوستافو كويلار، لحاجة الفريق لخدماتهما الموسم القادم.

وأضافت أن الإدارة تعمل حاليًا على تسويق المدة المتبقية في عقد هتان باهبري بعدما رحب جارديم برحيله هذا الصيف، ولا ينوي الهلال تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في يناير القادم بل محاولة بيعه أو إعارته هذا الصيف وربما استخدامه في صفقات محلية تبادلية.

المدرب السابق لموناكو طلب كذلك عدم استمرار الأرجنتيني لوسيانو فييتو لعدم تقديمه المستوى المتوقع، وستعمل الإدارة الهلالية على تسويق عقده كذلك بالبيع أو الإعارة خاصة مع صعوبة فسخه بالتراضي لقيمته المالية الكبيرة.

جارديم سيصطحب معه إلى معسكر النمسا عددًا من اللاعبين الشباب لتحديد مصيرهم مع الهلال، إذ ينوي النادي إعارتهم للأندية المهتمة بهم حال لم تكن لهم فرصة حقيقية مع الفريق الأول.

ما هي صفقات الهلال لموسم 2020-2021؟

الهلال تعاقد مع لاعب واحد حتى الآن هو المالي ماريجا مهاجم بورتو السابق، وقد ضمه في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ناديه.

وكان النادي قد وقع مع حمد اليامي ظهير أيمن القادسية بعد دخوله الفترة الحرة في عقده، وسينضم للفريق هذا الصيف.

حاول النادي التوقيع مع أندرسون تاليسكا لكن جاره النصر خطفه منه في اللحظات الأخيرة من المفاوضات، ويرتبط الهلال حاليًا بعدد من الأسماء أبرزها لوكاس مورا ودودو.

متى يبدأ معسكر الهلال الإعدادي للموسم الجديد؟

أعلن الهلال يوم أمس أن معسكره الخارجي الإعدادي للموسم الجديد سيُقام في النمسا بدءًا من الـ12 من يوليو القادم، على أن يتجمع اللاعبون في الخامس من نفس الشهر لإجراء الفحوصات الطبية والقياسات البدنية المطلوبة.

وتقرر أن يلعب الفريق خلال المعسكر 5 مباريات ودية مع فرق أوروبية، وسيعود إلى السعودية يوم الثاني من أغسطس القادم ليدخل المرحلة الأخيرة من الاستعداد لانطلاق الدوري السعودي يوم الـ12 من نفس الشهر.

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