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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

جاتوزو يواجه شبح الإقالة ولاعب الفريق السابق يستعد لخلافته

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Getty Images
مباراة مصيرية لميلان هذا الأحد
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن منصب جينارو جاتوزو كمدرب لميلان أصبح مهدداً ليس فقط بعد نهاية الموسم ولكن المباراة المقبلة في حال الخسارة من تورينو.

ويحل ميلان الأحد المقبل ضيفاً على تورينو بملعب الأخير في صدام مباشر من أجل المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

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وقالت "لا ستامبا" إن خسارة جديدة لميلان أمام التورو قد تضع حداً لمسيرة جاتوزو مع الروسونيري وتدفع الإدارة لإقالته مباشرة.

وتحدث التقرير أن في حالة إقالة جاتوزو سيتم تعيين فيديريكو جونتي، مدرب فريق الشباب ولاعب النادي السابق ما بين 1999 و2001، مدرباً مؤقتاً حتى نهاية الموسم.

عدة اسماء تم ترشيحها لتدريب الروسونيري الموسم المقبل وعلى رأسها مدرب تشيلسي ماوريتسيو ساري، ماوريتسيو بوتشيتينو، قائد توتنهام، ورودي جارسيا، المدير الفني لمارسيليا.

ويحتل ميلان حالياً المرتبة الرابعة مناصفة مع أتالانتا برصيد 56 نقطة، ويأتي تورينو سابعاً ويملك 53 نقطة.

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