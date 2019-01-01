جاتوزو ينفي خلافاته مع مالديني وليوناردو
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أكد جينارو جاتوزو مدرب ميلان الإيطالي ربط مستقبله بناديه الحالي في ظل بقاء عامين بعقده.
وقال جاتوزو في مؤتمر صحفي قبل مواجهة يوفنتوس:"لقد عانينا منذ الديربي، يجب أن نفهم السبب. أسمع أمور حول علاقتي بليوناردو و(باولو) مالديني (المديرين بالنادي)، ولكن لا يوجد هناك شيء حقيقي".
وأضاف:"الحوارات التي أجريناها هي مناقشات عادية للغاية بين المدربين والمدراء، المشكلة أننا لم نعد نتألق في الملعب، والباقي هو مجرد حديث".
وأوضح:"مباراة يوفنتوس تأتي لنا في توقيت هام، نتيجة إيجابية ستمنحنا دفعة معنوية هامة".
وتابع:"لم نكن محظوظين ضد أودينيزي، جيجيو (دوناروما) سيغيب لأسبوع، فيما سيبتعد البرازيلي (لوكاس باكيتا) لوقت أطول بين 3 أسابيع وشهر".
ويغيب الثنائي عن الفريق في فترة حرجة، بعد خسارة الديربي ضد إنتر 3-2 ثم خسارة أخرى وتعادل إضافي على التوالي.