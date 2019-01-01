جاتوزو ينفي خلافاته مع مالديني وليوناردو

المدرب يؤكد بقاءه في ميلان..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد جينارو جاتوزو مدرب ميلان الإيطالي ربط مستقبله بناديه الحالي في ظل بقاء عامين بعقده.

وقال جاتوزو في مؤتمر صحفي قبل مواجهة يوفنتوس:"لقد عانينا منذ الديربي، يجب أن نفهم السبب. أسمع أمور حول علاقتي بليوناردو و(باولو) مالديني (المديرين بالنادي)، ولكن لا يوجد هناك شيء حقيقي".

وأضاف:"الحوارات التي أجريناها هي مناقشات عادية للغاية بين المدربين والمدراء، المشكلة أننا لم نعد نتألق في الملعب، والباقي هو مجرد حديث".

وأوضح:"مباراة يوفنتوس تأتي لنا في توقيت هام، نتيجة إيجابية ستمنحنا دفعة معنوية هامة".

وتابع:"لم نكن محظوظين ضد أودينيزي، جيجيو (دوناروما) سيغيب لأسبوع، فيما سيبتعد البرازيلي (لوكاس باكيتا) لوقت أطول بين 3 أسابيع وشهر".

ويغيب الثنائي عن الفريق في فترة حرجة، بعد خسارة الديربي ضد إنتر 3-2 ثم خسارة أخرى وتعادل إضافي على التوالي.