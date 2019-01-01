جاتوزو يُلمح لرحيل هيجواين صوب تشيلسي

مدرب ميلان يثير الشكوك حول مستقبل هيجواين داخل قلعة سان سيرو

فيسبوك تويتر محمد عماد

أثار جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق ميلان الشكوك حول مستقبل هيجواين داخل قلعة سان سيرو، وذلك تعقيبًا على شائعات رحيله إلى تشيلسي.

وشارك هيجواين في المباراة التي فاز فيها ميلان على سامبدوريا بثنائية في كأس دور الـ 16 من كأس إيطاليا.

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اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 31 عامًا يشارك هذا الموسم حاليًا مع ميلان على سبيل الإعارة من قبل يوفنتوس، ولكن اسمه ارتبط بالانتقال لتشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بناءً على رغبة مدربه السابق في نابولي ماوريسيو ساري.

وفقًا للتقارير الأخيرة فإن هيجواين سيستمر مع ميلان للعب في مباراة السوبر الإيطالي أمام يوفنتوس في جدة، والتي ستقام يوم السادس عشر من الشهر الجاري.

وقال جاتوسو: "عندما يتخذ اللاعب قراره من الصعب إقناعه بشيء آخر، هيجواين هو لاعب لميلان حتى الوقت الحالي، ولكن لا أحد يعرف ما الذي سيحدث بعد ذلك، لقد اتخذ قراره".

يذكر أن هيجواين كان قد سبق له اللعب في ريال مدريد ونابولي ويوفنتوس.