جاتوزو يكشف الحقيقة وراء استبعاد هيجواين وقلق من مواجهة جنوى

تحدث المدير الفني الإيطالي، جينارو جاتوزو، عن مواجهة جنوى، المقرر إقامتها غدًا المرتقبة لميلان.

ويخوض ميلان أولى مواجهات الدور الثاني من الدوري الإيطالي، أمام جيوى في المراتسي، وعينه على تحقيق الفوز للاقتراب من المركز الرابع.

جاتوزو بدأ حديثه عن مباراة السوبر الإيطالي، والتي انتهت بالخسارة بهدف نظيف من يوفنتوس، والتتويج باللقب الثامن للسيدة العجوز: "اعتقد أن الفريق قدم أداء جيد، لقد فعلنا أفضل ما لدينا في المباراة، والآن أريد أن أرى نفس الروح أمام جنوى".

وخرج هجواين من قائمة الروسونيري، والتي تنهي الجدل حول رحيله لصفوف تشيلسي الإنجليزي، ليعلق جاتوزو على رحيل الأرجنتيني: "أريد أن أكون صادقًا مع الجميع، لقد خضنا حصة تدريبية ضعيفة بسبب الشائعات، لقد تحدثت عقب التدريبات ولا اعتقد أنه جاهز لتلك المباراة".

مانشستر سيتي يصل إلى 100 هدف الموسم الحالي – من الأقرب له؟

وأردف عن موقف هيجواين: "لقد تقبلت قراره، بالتأكيد كان بإمكانه تقديم أكثر من ذلك، وربما ساعدنا نحن على أن يكون لائقًا بشكل أفضل".

🎙️ Coach Gattuso on @G_Higuain: "I accept his decision. Surely he could have done more and maybe we could have helped him fit in better".#GenoaMilan — AC Milan (@acmilan) January 20, 2019