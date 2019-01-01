جاتوزو يقترب من الرحيل عن ميلان إلى روما

أجواء متوترة في ميلانيلو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن منصب جينارو جاتوزو كمدرب لميلان ليس آمناً في ظل تراجع النتائج مؤخراً، وأن روما يراه كمرشح لقيادة الفريق الموسم المقبل.

وحصد ميلان نقطة وحيدة من المباريات الثلاث الأخيرة بعد الخسارة من إنتر وسامبدوريا والتعادل مع أودينيزي، ليخسر مركزه ثالثاً في سلم الترتيب.

وقالت "كوريري" إن ليوناردو، المدير الرياضي للفريق، غاضب من تراجع المستوى مؤخراً ويرى أن منصب جاتوزو ليس مضموناً بنهاية الموسم.

جوليو سيزار: باكيتا كان قريبًا من إنتر

🥅🧤 مستعد للقيام بأي شيء ليمنع الكرة من دخول الشباك 😂



(📸: IG\premierleague) pic.twitter.com/8oJJOqY0eS — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 4, 2019

جاتوزو: نظهر وكأننا خائفين من شيء

وأضاف التقرير أن الجولتين المقبلتين سيحددان مصير جاتوزو بشكل كبير، إذ يلعب بداية مع يوفنتوس في تورينو، ثم يستقبل لاتسيو بميلانو.

وعلى الجانب الآخر، أشارت "لاستامبا" أن روما يتابع موقف جاتوزو ويراه اسماً مرشحاً لقيادة الفريق العام المقبل، خصوصاً في ظل علاقته القوية مع الثنائي فرانشيسكو توتي ودانييلي دي روسي.

وتولى جاتوزو تدريب ميلان منتصف الموسم الماضي خلفاً للمقال فيتشينزو مونتيلا بعد تدهور نتائج الفريق.