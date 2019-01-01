جاتوزو يفسر سبب غياب هيجواين عن صورة الفريق مع الأمير عبد العزيز

ميلان خسر لقب مهم في بداية 2019

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد المدير الفني الإيطالي، جينارو جاتوزو، لنادي ميلان الإيطالي، أن اللاعب جونزالو هيجواين كان يعاني من "نزلة برد"، والتي تسببت في بقاءه على دكة البدلاء.

وخسر ميلان فرصة التتويج بلقب السوبر الإيطالي، بالخسارة من يوفنتوس بهدف نظيف، سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو، في اللقاء الذي أقيم بجدة بالمملكة العربية السعودية.

جاتوزو تحدث عقب اللقاء: "لقد قلت سابقًا في المؤتمر الصحفي أنه علينا تسلق جبل ولقد حاولنا، طرد كيسي كان منطقيًا، مشكلتي هي في كيفية استخدام تقنية الفيديو، فلقد سجل يوفنتوس هدفين منهم هدف ملغى بسبب التسلل، لأنهم أكملوا الفرصة وعادوا للتقنية بعد ذلك، هذا ما يزعجني".

وعن أداء لاعبي فريقه: "الفريق أظهر شخصية اليوم، لقد حاربنا أمام منافس قوي، وسنفقد خدمات ثنائي في جنوى، الأداء يظل لكن الندم يكون دائم عقب خسارة نهائي".

ولم يبدأ هيجواين المباراة، ليشارك بعد 70 دقيقة من بداية اللقاء: "أنه غير محظوظ لقد أُصيب بنزلة برد أمس، لقد فعلنا كل شيء من أجل أن يكون بحالة جيدة، لكنني فضلت الاعتماد على لاعب مستعد".

وعن عدم ظهوره في صورة الفريق: "هيجواين لم يكن متواجدًا في الصورة لأنني خفت من نشر المرض بين اللاعبين كان هذا قراري".

واختتم عن ظهور الأرجنتيني الأخير بقمصي ميلان: "لدينا 25 لاعباً، لن اتحدث الآن، سنضمد جراحنا، ونرى ماذا سيحدث غدًا".

الجدير بالذكر أن هيجواين يقترب من الرحيل صوب تشيلسي، مقابل انتقال البولندي كريتشوف بيونتك لصفوف ميلان الإيطالي قادمًا من جنوى.