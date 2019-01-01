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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

جاتوزو يطمئن الجميع على مستقبل كوتروني وسوسو ورومانيولي

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جاتوزو ينفي ما أشيع حول نجوم الفريق سوسو وكوتروني ورومانيولي

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال جينارو جاتوزو المدير الفني لنادي ميلان الإيطالي إن الفريق يعيش حالة جيدة في الوقت الحالي، وإن كل نجومه متحمسون للمرحلة القادمة.

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وكان ميلان يستعد لخوض لقاء صعب أمام ساسولو في صراعه على الحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقبل المباراة، تحدث جاتوزو عن وضعية نجوم الفريق الذين رشحتهم الصحافة مؤخرًا للخروج من الفريق بسبب عدم حصولهم على الدقائق الكافية.

وقال جاتوزو: "الجميع يتحدث حول كوتروني و رومانيولي، ولا أعلم لماذا يقولون إنهما طلبا الرحيل أو إنهما غير سعيدان معنا في الوقت الحالي"

وأضاف: "سوسو أيضًا هناك بعض الشائعات حول تجديد عقده، وأرى أن الأمور تسير في طريق واضح وليس فيها كل هذه التفاصيل المثارة"

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يذكر أن ميلان الآن أصبح يحتل المركز الرابع على سلم الترتيب في الدوري الإيطالي، خلف إنتر ميلان صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة.  

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