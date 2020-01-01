جاتوزو يضع الحل لتحسين تقنية الفيديو

جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي يوضح أسباب استبعاد اللاعب الآن في مواجهة كالياري في الدوري الإيطالي وكيفية تحسين تقنية الفيديو.

أوضح المدرب جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي عن أسباب استبعاد اللاعب الآن في مواجهة الفريق المقبلة أمام كالياري في الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جاتوزو وتطرق خلالها للحديث عن تقنية الفيديو وكيفية تحسينها وتطوير تعامل الحكام معها.

وقال جاتوزو: "الآن لم يتدرب بالطريقة التي طلبتها، لذلك سيبقى في منزله ولم يتم استدعائه للمباراة بالإضافة للمصابين ميليك ولوزانو وكوليبالي".

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وأضاف: "لا يوجد أي جدل في الأمر، عندما نعود من تلك المباراة لو تدرب بالشكل الذي أريده سيعود لقائمة الفريق، ولو لم يفعل لن يعود".

وأكمل: "الفريق لا يفتقد للحوافز من أجل محاولة الصعود لدوري الأبطال أو الدوري الأوروبي، لكن علينا الوصول للنقطة رقم 40 لأننا في منطقة خطيرة وعلينا أن ننضج على المستوى العقلي".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن تقنية الفيديو: "أنا في صف التقنية لكن على الحكام الحديث في نهاية كل مباراة لإيضاح أسباب كل قرار".

جدير بالذكر أن نابولي يحتل في الوقت الحالي المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 30 نقطة.