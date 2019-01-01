جاتوزو يصف مباراة لاتسيو بالنهائي ويؤكد لا أعذار

استفاقة ميلان مهمة في هذا الوقت إذا أرادوا إنقاذ الموسم

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

حذر المدير الفني الإيطالي، جينارو جاتوزو، لاعبي ميلان من الخسارة أمام لاتسيو، مؤكدًا أن مباراة الفريقين بمثابة نهائي، إذا أراد الفريق التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وسقط ميلان في فخ الخسارة في آخر 4 مباريات 3 مرات، أمام إنتر وسامبدوريا ويوفنتوس، وتعادل مع أودينيزي.

رينو أكد أنه لا أعذار، قائلاً عقب اجتماع بين مسؤولي ميلان ولجنة الحكام: "أمام لاتسيو سيكون النهائي، إذا أرادنا التأهل لدوري الأبطال لابد أن نخسر، نريد الكم الأكبر من النقاط".

وتابع: "في الاجتماع عرفنا كم البطاقات الصفراء والأخطاء التي ارتكبناها، لكن الصحيح هو أن نركز على عملنا، لقد تم عقابنا أكثر من مرة بسبب الأخطاء، لكن ليس هناك أعذار ننظر للأمام".

دانييل ألفيس دا سيلفا 👏

إسمه فقط ما سنكتبه لكم لكي تروا تمريرته الرائعة لمبابي ⚽️ pic.twitter.com/3zF7vezmMf — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 8, 2019

وحال تعادل أو خسر ميلان سيفقد المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال، خاصة مع تواجد منافسة من أتلانتا وروما أيضًا.

وعاد بيونتيك للتسجيل مجددًا ليتحدث عنه مدربه: "يقدم أداء جيد، آمل أن ينهي الموسم كهداف، لكن من أجل حدوث هذا لابد من يشارك الفريق بأكمله في الأمر، نحتاج للجميع، حتى المدافعين ولاعبي الوسط".

وسيلتقي مع لاتسيو مرتين الفترة المقبلة، الأولى بالدوري والتي ستحدد ملامح تأهل الروسونيري لدوري الأبطال، والثانية في إياب نصف نهائي الكأس.