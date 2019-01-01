جاتوزو يصف التعادل مع لاتسيو بخطوة للخلف

ميلان و9 مباريات دون خسارة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى المدير الفني الإيطالي، جينارو جاتوزو، استيائه من أداء لاعبي ميلان، في التعادل السلبي، أمام لاتسيو في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وفشل كلا الفريقين في هز الشباك، في لقاء تسيدّ فيها النسور اللقاء، لينتهي اللقاء الثالث بين الفريقين في الكأس توالياً بالتعادل السلبي.

وعلق جاتوزو عقب نهاية اللقاء على أداء فريقه: "أنها خطوة للخلف في الجودة بعد أداء الفريق الفترة الأخيرة، لكن قد يكون هذا سبب أننا نعرف أنه لقاء سيتم حسمه خلال 180 دقيقة".

وواصل: "خضنا مباراة بدنية أمام لاتسيو الذي يضغط عاليًا بـ5 لاعبين، ويدافعون جيدًا، للأسف ارتكبنا الأخطاء في الثلث الأخير ولم نمنح بيونتيك الكرات".

وتابع عن الأداء الفني: "كوريا كان يلعب أمام باكايوكو، وكان علينا اللعب من خلال لاعبين أخرين، لكننا واصلنا الاعتماد على العمق، لم نمرر الكرات صحيحة اليوم، منحنا الخصم 5 أو 6 هجمات مرتدة، ولا أوافق مع يقول أن لاتسيو لم يكن في حالة جيدة".

💢 التعادل السلبي يسيطر على لقاء ميلان ولاتسيو في ذهاب كأس إيطاليا.



◀️ مباراة الإياب ستُلعب يوم 24 أبريل في ملعب السان سيرو pic.twitter.com/IoEB5lumuy — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 26, 2019

وأشاد بالأوروجويائي لاكسالت: "لقد قدم أداء دفاعي جيد وكذلك بوريني، أحيهم على الأداء الدفاعي، لكن كان لابد من تقديم الأفضل في الشق الهجومي".

وعن المواجهة المقبلة أمام ساسولو: "لدي لاعبين ومجموعة شابة، تؤمن بالعمل ونثق بأنفسنا، وأنا أركز على العمل وإخراج أفضل ما لديهم".

وسيلتقي ميلان مع ساسولو السبت المقبل، في سان سيرو أمام ما يقارب من 60 ألف متفرجًا، فيسعي الروسونيري لمواصلة سلسلة اللاهزيمة لتصبح 10 مباريات.