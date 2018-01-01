جاتوزو يشكك في مشاركة سوزو أمام أولمبياكوس

ميلان مازال يعاني من الإصابات

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد المدير الفني جينارو جاتوزو، عدم تأكده من جاهزية الإسباني سوزو، قبل مواجهة أولمبياكوس اليوناني الحاسمة في الدوري الأوروبي.

ويلتقي ميلان مع مستضيفه اليوناني، ويريد الفريق الإيطالي الفوز أو التعادل من أجل التأهل لدور الـ32 من الدوري الأوروبي رفقة ريال بيتيس الإسباني.

جاتوزو تحدث عن المباراة الحاسمة: "أنه مباراة كبيرة لنا، ستكون أجواء نارية، لكنها تختفى عندما تنزل لأرضية الملعب علينا التركيز الفني وليس البدني، أحاول نقل خبراتي للاعبين الذين لم يواجهوا مثل تلك المباريات، كل لاعب لديه خصائص مختلفة، وليس جميع لديه الشجاعة للمشاركة بتلك المباريات".

أسبوع مميز حقق فيه كوكب الأرض مهمة مستحيلة! 🤩



ربما صلاح يلعب لعبة الصحافة، لكن هل يُمكن أن تمر حلقة دون أن يظهر فيها مورينيو؟ 🤔 pic.twitter.com/uG2jYV19nD — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 11, 2018

وعن منافسة أولمبياكوس اليوناني: "أنهم من أفضل الفرق الذين يلعبون بالاستحواذ، ولا نقلل منهم، ليس علينا أن نلعب بالأسلوب الإيطالي القديم والاعتماد على المرتدات، أريد أن نتحكم في اللقاء ونرفض أسلوبنا".

وتظهر احتمالية غياب نجم الفريق سوزو عن المباراة: "لديه بعض المشاكل، وسيتم تقييمه غدًا، وسنرى ماذا سيحدث، أنها مجرد ألم وليس إصابة قوية".

ويعود سامو كاستييخو مرة أخرى بعد نهاية إيقافه: "أريد رؤيته أكثر في المواقف الهجومية وأن يشارك بشكل أكبر بدون الكرة، هو لا يفعل هذا كثيرًا بعد، لكن لديه السرعة والنجاعة الهجومية".

واختتم عن مهاجمه الشاب، باتريك كوتروني: "أنه يهتم بالمشاركة، وأراه يندم على الفرص التي أضاعها، وهذا أمر رائع، لأنه هذا يعني أنه يهتم".

قد مددنا لك يا مجد يدا وعقدنا العزم أن تحيا يا وطن ❤️



كل لاعب فيهم هو فخر لـ بلده وللوطن العربي بشكل عام ✨

ممثلونا في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال 👇#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/Qx4vNR8ywb — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 12, 2018

وفشل ميلان في استغلال سقوط منافسيه في الدوري الإيطالي، وتعادل سلبياً مع تورينو في سان سيرو، في مباراة شهدت إهدار فرص كبيرة من مهاجمي الروسونيري.