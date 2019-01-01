جاتوزو يتفادى عقوبة الغياب عن ديربي ميلان

الاتحاد الإيطالي يكتفي بعقوبة الغرامة على مدرب الروسونيري

تفادى جينارو جاتوزو المدير الفني لنادي ميلان الإيطالي، عقوبة الإيقاف عن مباراة إنتر القادمة ببطولة الدوري.

جاتوزو تعرض للطرد خلال مباراة ميلان وكييفو فيرونا السبت الماضي، والتي فاز بها الروسونيري بهدفين مقابل هدف.

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الاتحاد الإيطالي قرر معاقبة جاتوزو بالغرامة قدرها 15 ألف يورو دون فرض أي إيقاف.

وهو ما يمنحه فرصة التواجد بشكل طبيعي في ديربي ميلان المقرر له الأسبوع القادم.

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وعلى جانب آخر تفادى جيان بيير جاسبيريني مدرب أتلانتا عقوبة ثقيلة، بعد قيامه بدفع أحد العاملين بسامبدوريا بنفس الجولة من الكالتشيو.

يذكر أن ميلان يخوض المباراة وهو في المركز الثالث بـ51 نقطة، بفارق نقطة عن إنتر الرابع و6 نقاط عن نابولي الثاني.