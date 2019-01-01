جاتوزو يتذكر أغرب ما قام به كلاعب

قام بأكل حلزون قبل نصف نهائي الأبطال!

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد جينارو جاتوزو مدرب ميلان أن حلم طفولته كان رفع الألقاب مع هذا النادي، متحدثاً عن مسيرته كلاعب ومسيرته الحالية كمدرب.

وقال جاتوزو:"ميلان كان حلماً دائماً لي، لقد شجعته منذ طفولتي، وحين فاز بكأس أوروبا ضد ستيوا بوخارست أخذني والدي لرؤية الاحتفالات".

وأضاف:"كان حلمي دائماً أن أرفع بطولة بقميص ميلان. من الصعب أن أذكر أكثر لاعب موهوب لعبت بجواره، فقد لعبت بجانب الكثير من الفائزين بالكرة الذهبية".

وتابع:"كالادزي كان الأكثر إثارة للمتاعب دائماً، وحين كنت أخوض مشكلة ما كان أول من يدعمني، قبل عيد ميلادي كان يبدأ العد التنازلي ويذكرني كل يوم بالوقت المتبقي".

أما عن أغرب شيء قام به كلاعب فقد قال:" قبل نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد، واتتني فكرة أكل حلزون، وكان الكل مصدوماً".

يذكر أن جاتوزو كان لاعباً في وسط ميلان بين عامي 1999 و2012، قبل أن يعود لتدريب الفريق في الوقت الحالي.