جاتوزو: هجوم ميلان يفتقد للشخصية وبيليا عاد

ميلان ولقاء مهم مع كالياري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

طالب مدرب ميلان جينارو جاتوزو لاعبيه بالتحسن وتقديم الأفضل، خصوصاً هجومياً، من أجل الوصول للمركز الرابع بنهاية الموسم.

ويحتل ميلان حالياً الترتيب السادس مؤقتاً بانتظار مقابلته مع كالياري، وبعد انتصارات روما ولاتسيو الخميس والجمعة.

وقال جاتوزو بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "هجومنا لا يزال يسجل قليلاً، هذه مشكلة شخصية وتكاسل، نحتاج للعمل كذلك دفاعياً".

وواصل: "كل تلك مشاكل نفسية، نحتاج للتضحيات والرغبة، نحتاج لميلان لا يعاني أمام الخصوم ولا نكتفي بهدف نظيف، نجرب خطط جديدة ولكن نستمر بالحالية".

وأكمل رينو: "هاكان مثلاً ممكن أن يعطي أكثر، أنتظر منه أكثر تكتيكياً، كونتي لاعب رائع ولكنه يتعافى، بيليا عاد للتدريبات ولكن أنا لا أضحي بلاعبي فريقي وأدفع بهم مباشرة".

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واستطرد: "بالمقابل هناك دوناروما الذي استفاد كثيراً من وجود عنصر خبرة مثل رينا معه في التدريبات يعطيه الثقة".

وأردف: "أنا سعيد بتلك المجموعة وبكلمات الإدارة، كرة القدم وحشية، يمكن أن تكون في القمة وتخسف بك الأرض، أبقى هادئاً وأكمل عملي بكل احترافية".

وختم: "السنوات الأخيرة ابتعدنا عن التنافس على مقعد دوري الأبطال، والآن نحن قريبون، مبارياتنا المقبلة في المتناول على الورق ولكن يجب أن نعمل ونفوز على الملعب".

ويستضيف ميلان كالياري على "جيوسيبي مياتسا" مساء الأحد بالجولة 23 من الدوري الإيطالي.