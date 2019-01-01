جاتوزو: نظهر وكأننا خائفين من شيء

ميلان أهدر 8 نقاط في 3 مباريات

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد جينارو جاتوزو، أن فريق ميلان يعاني من تراجع المستوى وأن الإصابات غير مُبشرة في صفوف الفريق.

وفشل الروسونيري في الخروج من فخ خسارتين أمام إنتر وسامبدوريا، ليتعادل مع أودينيزي قبل مواجهتي يوفنتوس ولاتسيو.

وقال رينو عقب نهاية اللقاء: "أنها لحظة صعبة، جميع الفرق تمر بتلك الفترة خلال الموسم، من السهل الحديث عن الخطط وأننا جربنا كل شيء، لكنها لم تعمل، وليس علينا الاستسلام".

وتابع: "لقد ظهرنا ببطئ فنياً خاصة بعد الهدف، علينا أن نسيطر على اللقاءت، نظهر وكأننا خائفين من شيء، وهذا يستنزف شيئًا منا، فنياً وذهنياً، الجميع يمر بفترات صعود وهبوط، تلك فترة هبوطنا، علينا البقاء هادئين ومحاولة استعادة الثقة والبعد عن تدمير أنفسنا".

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وعن إصابتي دوناروما وباكيتا وكذلك عدم مشاركة كيسييه: "لم نرد المخاطرة بالإيفواري بسبب مشاكل بدنية في التدريبات، سنقوم بتقييم حالة دوناروما غدًا، وباكيتا يعاني من إلتواء في الكاحل".

وعن تغيير الفريق خططيًا: "لقد فعلنا هذا للفوز، ثم بعد خروج باكيتا حولنا الخطة من 4-3-1-2 إلى 4-4-2 مع نزول كاستييخو، لأن صفات باكيتا مختلفة عندما يلعب تحت المهاجمين".

وأخيرًا عن هدف أودينيزي: "المشكلة جاءت في السرعة من هجمة مرتدة، لأن اليوم الفريق كان بطيئًا، ولم نغطي جميع نواحي الملعب، لذلك تمكّن أودينيزي من تسجيل الهدف".

🔴 ميلان يفشل في الفوز على أودينيزي ذهابًا وإيابًا في الدوري الإيطالي منذ موسم 2007-2008. pic.twitter.com/0KzWQSeTGm — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 2, 2019

وسيلتقي ميلان مع يوفنتوس، السبت المقبل، ومن بعد لاتسيو مرتين في الدوري والكأس.