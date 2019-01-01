جاتوزو: نحن نسيء لتاريخ ميلان!

مدرب ميلان جينارو جاتوزو يحمل نفسه مسؤولية الخسارة أمام تورينو

فيسبوك تويتر محمد عماد

​أعرب جينارو جاتوزو المدير الفني لنادي ميلان الإيطالي عن إحباطه عقب الخسارة من تورينو بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي أقيمت في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من الكالتشيو..

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وتضاءلت حظوظ ميلان في الصعود إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل بعد تلك الخسارة مع أحد منافسيه المباشرين على حجز أحد المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب فرق الكالتشيو..

وقال جاتوزو عقب اللقاء: "أنا المسؤول عن الخسارة، وحزين على ما قدمناه، نحن نسيء إلى تاريخنا العريق".".

وأضاف:" نحن نقدم مستوى محبط للغاية، أنا مسؤول عن اختياراتي، ولكن اللاعبين يفتقدوا إلى الخبرة التي تؤهلهم إلى دوري أبطال أوروبا".

واختتم المدرب الإيطالي قائلًا: "ردة فعل فريقنا لم تكن جيدة بعد التعادل مع بارما والخسارة والخروج من الكأس ضد لاتسيو، أنا غير راضٍ عن مردود البعض، علينا التركيز والفوز فيما تبقى من المباريات".

يذكر أن ميلان هو أكثر الفرق الإيطالية تتويجًا بدوري أبطال أوروبا برصيد سبع بطولات.