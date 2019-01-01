جاتوزو: ميلان يستمتع ويُمتع

جاتوزو يتحدث عن انتصار ميلان على أتالانتا والصحوة التي حدثت للفريق مؤخرًا وتألق بيونتيك

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث جينارو جاتوزو مدرب نادي ميلان حول الإيجابيات التي اكتسبها الروسونيري مؤخرًا والتي كان أهمها كيسي وبيونتيك وباكيتا، وذلك بعد الفوز على أتالانتا بثلاثية.

ونجح ميلان في حسم قمة مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي بالفوز على مضيفه أتالانتا في بيرجامو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وعقب اللقاء تحدث المدرب جينارو جاتوزو عن فريقه وعن الإيجابيات التي يعيشها في المرحلة الحالية بسبب الانتصارات المتتالية مؤخرًا.

وقال جاتوزو: "اللاعبون يستمتعون ويمتعون الجماهير، ونستمتع جميعًا بكل ما يتم تقديمه في الفترة الأخيرة، هذا شيء إيجابي ومهم للفريق"

⚽️ لو أن لكرة القدم أسبوعًا لمنافسات النجوم الفردية كما في الـ #NBA وأسبوع الـ #NBAAllStar 🏀



من بين "عتــاولة" وسط الميدان هؤلاء 👇 .. من منهم سيفوز بسباق أفضل مُمَرر؟ 🤔 pic.twitter.com/QaJwcpwbwa

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ فبراير ٢٠١٩

وأضاف: "سعيد بما يقدمه كيسي في الفترة الأخيرة، لقد استعاد الفاعلية المطلوبة وهو ما افتقده في مرحلة سابقة من الموسم الحالي"

وبخصوص الوافدين الجديدين بيونتيك وباكيتا قال: "أنا سعيد بما يقدمه بيونتيك وباكيتا، وعليهما أن يكونا سعيدين بما يقدمانه في بداية مشوارهما"

وفي هذا السياق تابع: "بيونتيك لاعب يبحث عن المرمى، يلعب دائمًا معينه على المرمى والكرة وكيف سينجح في الجمع بينهما من أي وضعية متاحة"

وأضاف: "ميلان لم يهزم في آخر 7 مباريات على التوالي خارج أرضه في الكالتشيو، لقد أصبحنا قادرين على الظهور بشكل مميز خارج سان سيرو"

بيونتيك يقود ميلان للفوز على أتالانتا وتأمين مركزه الرابع

يذكر أن ميلان بفوزه على أتالانتا نجح في الابتعاد عن ملاحقه أتالانتا برصيد 4 نقاط، مؤمنًا مركزه الرابع لحين يلعب لاتسيو وروما أمام جنوى و تورينو الأحد.