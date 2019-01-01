جاتوزو: ميلان لا زال في حالة جيدة

مدرب ميلان جينارو جاتوزو يتحدث عن وضع الروسونيري بعد خسارتي إنتر وسامبدوريا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث جينارو جاتوزو المدير الفني لنادي ميلان الإيطالي عن وضعية الفريق في الوقت الحالي بعد النتائج السلبية التي حققها مؤخرًا.

وكان ميلان قد خسر السبت أمام سامبدوريا بهدف مقابل لا شيء، كما خسر في المباراة التي سبقتها أمام إنتر في ديربي مدينة ميلانو بثلاثة أهداف لهدفين.

وتسببت هذه النتائج في خسارة ميلان للمركز الثالث لصالح جاره إنتر، كما خلفت وراءها الكثير من الشكوك.

وبخصوص ذلك، قال جينارو جاتوزو إن الفريق يبدو في الوقت الحالي على ما كان عليه في الأسابيع الأخيرة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "لم يتغير أي شيء، جميع الفرق تمر بفترات صعبة وتتعرض لهزائم، وفي هذه الفترة من الموسم الخسارة والتعثر يأتيان باحتمالات أكبر"

وتابع: "لا زال ميلان ينافس ولا زلنا نحارب على الحصول على المركز الثالث والمؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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يذكر أن جينارو جاتوزو مهدد بترك وظيفته بنهاية الموسم الحالي، حيث يبدو أنطونيو كونتي أحد أبرز المرشحين لخلافته في ميلان.