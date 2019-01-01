جاتوزو: ما حدث من كيسييه غير مقبول، هنا الخسارة الأكثر إيلامًا

المدرب يتحدث عقب الخسارة أمام إنتر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى جينارو جاتوزو المدير الفني للميلان غضبه واستياءه من خسارة ديربي ميلانو أمام الإنتر في الدوري الإيطالي، لكنه قال أن مصدر غضبه الأكبر كان ما حدث بين فرانك كيسييه ولوكاس بيليا خلال اللقاء.

وأظهرت لقطات الكاميرا عقب المباراة أحداثًا ساخنة على مقاعد البدلاء بعد خروج كيسييه من الملعب، إذ يبدو أن بيليا قال له كلامًا لم يُعجبه وأثار غضبه مما دفعه للعودة ومحاولة التعدي على اللاعب الأرجنتيني، لكن تم منعه بواسطة زميليه ريكاردو رودريجز وإيجنازيو أباتي.

وخسر ميلان مباراة حاسمة في صراعه للتأهل لدوري الأبطال القادم أمام جاره بنتيجة 3-2، وقد تأخر بهدفين دون رد ثم 3-1، قبل أن يُقلص النتيجة لهدف ويقترب كثيرًا من التعادل لولا التصدي المذهل من سمير هاندانوفيتش ثم دانيلو دامبروزيو في لقطتين منفصلتين خلال الدقائق الأخيرة من المباراة.

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وقال جاتوزو عقب اللقاء لقناة سكاي سبورت "تعرضنا للضغط بشكل متواصل خلال الشوط الأول، ولم نتمكن من اللعب. غيرنا عدة أشياء في الشوط الثاني. انتقدت لعدة مرات لأني ألعب بأسلوب دفاعي أكثر، لكن عليكم النظر للاعبين الذين أمتلكهم".

"أعتقد أن أي فريق سينهار بعد تأخره 2-0 في النتيجة، الإنتر يمتلك الجودة والقوة البدنية، لذا أنا سعيد بالأداء. الفضل يعود للإنتر في أننا لم نفعل ما أردنا فعله خلال الشوط الأول. لقد خلقنا فرص وكنا قريبين من التعادل في النهاية".

"الخسارة التي تؤلمني بشكل أكبر كانت كيسييه ورؤية ما حدث على مقاعد البدلاء. هذا شيء لا أقبله بطريقة نظرتي لكرة القدم، الطريقة التي أرى بها الفريق وأخلاقيات المجموعة".

أضاف "يجب أن يُحترم الجميع في غرفة الملابس وما حدث غير مقبول أبدًا. أنا المدرب وعلي الاهتمام بالانضباط في غرفة الملابس واللاعبون يدركون تمامًا مدى اهتمامي بهذا الجانب. تستطيع أن تنتقدني تكتيكيًا، لكني بنيت مسيرتي الكروية بناءً على الاحترام وأخلاقيات المجموعة وتشريف القميص والزملاء الذين لم يلعبوا لأشهر. هذا يعني العالم كله بالنسبة لي ولهذا أراها خسارة مزدوجة".

أتم جاتوزو متوعدًا بمحاسبة المسؤولين عما حدث "سأقول كلمتي فيما حدث خلال الأيام القليلة القادمة".

يُذكر أن إنتر استعاد المركز الثالث في جدول ترتيب السيري آ برصيد 52 نقطة وبفارق نقطتين عن ميلان في المركز الرابع، ويتواجد روما خامسًا برصيد 47 نقطة.