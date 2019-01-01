جاتوزو: مواجهتي تورينو ولاتسيو ستكونان حاسمتين

مدرب ميلان جينارو جاتوزو يتحدث عن صعوبة مواجهتي لاتسيو وتورينو وتأثيرهما في الصراع مع روما وأتالانتا على بطاقة دوري أبطال أوروبا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال جينارو جاتوزو المدير الفني لنادي ميلان إن المواجهات المتبقية للروسونيري في الدوري الإيطالي ستكونأشبه بالنهائيات.

وكان ميلان قد حافظ على مركزه الرابع على سلم الترتيب في الدوري الإيطالي على الرغم من تعادله في الجولة الماضية مع بارما بهدف لمثله.

ومع تبقي خمسة مباريات في الدوري الإيطالي، ومع احتدام المعركة بين ميلان ولاتسيو وروما وأتالانتا على بطاقة المركز الرابع، تحدث جاتوزو عن صعوبة المنافسة.

وقال جينارو جاتوزو: "كل مباراة من المباريات الخمسة المتبقية ستعتبر بمثابة مباراة نهائية في حال أردنا التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "مباراتي لاتسيو وتورينو على الأخص ستكونان حاسمتين نظرًا لأنهما مع منافسين مباشرين لنا، لقد أنهينا مبارياتنا مع المنافسين الآخرين، أعلم أن مباراة لاتسيو في الكأس، ولكن التأهل إلى نهائي الكأس سيمنحنا حافزًا إضافيًا من أجل المنافسة"

وتابع: "لا يمكن أن تنتظر الهدايا من الآخرين وتفرط في الفرص التي هي بين يديك، نحن نعلم ذلك وسنحاول الفوز بكل نقطة ممكنة"

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يذكر أن ميلان يحتل حاليًا المركز الرابع بنفسرصيد النقاط الذي يمتلكه أتالانتا الذي أشعل المنافسة بفوزه على نابولي الجولة الماضية.