جاتوزو: مواجهة لاتسيو دائمًا صعبة.. والشجاعة سر الفوز

مدرب ميلان يثني على لاعبيه بعد الانتصار على لاتسيو بهدف نظيف

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق ميلان عن سعادته بالفوز على لاتسيو بهدفٍ مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب سان سيرو في إطار مباريات الأسبوع الثاني والثلاثين من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وقال جاتوزو في تصريحاته عقب المباراة: "المباراة كانت عصيبة على كل من في الملعب، هكذا اعتدنا في مواجهة فريق مثل لاتسيو، ولكننا تحلينا بالشجاعة وقدمنا مستوى يشرف قميص فريق ميلان".

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كما أضاف مدرب الروسونيري: "الفريق يتعافى حاليًا من أداء غير موفق في الأسابيع الأخيرة، واليوم قاتلنا من أجل الفوز وتغلبنا على منافس قوي بدنيًا وفنيًا ومن حيث السرعة أيضًا".

وكان ميلان قد صعد للمركز الرابع في جدول ترتيب فرق الكالتشيو بعد أن رفع رصيده إلى خمس وخمسين نقطة، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند تسع وأربعين نقطة بالمركز الثامن.