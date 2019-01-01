جاتوزو: مستقبلي لا يهم الآن.. نحن في صدارة السكوديتو الخاص بنا!

المدرب يؤجل الحديث عن مستقبله لشهرين..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

رفض جينارو جاتوزو مدرب ميلان مناقشة ما يحمله المستقبل له كمدرب للفريق، مؤكداً أن هذا ليس الوقت الصحيح لذلك.

وقال جاتوزو في مؤتمر صحفي قبل مواجهة سامبدوريا غداً:"هذه ليست أولوية النادي اليوم، ولا أنا أيضاً أفكر بشأن مستقبلي أو العامين المتبقيين في عقدي".

وأضاف:"أنا فقط أفكر في تحقيق هدفاً أساسياً للنادي، وتطور اللاعبين وتطوري الشخصي أيضاً".

وأوضح:"خلال شهرين سأقول ما أفكر فيه حقاً، ولكن الآن أنا أركز فقط على عملي والعودة بميلان إلى حيث يستحق".

وتابع:"خسارة الديربي كانت ضربة قوية، خسارة حارقة، ولكن يجب أن ننظر للأمام، نحن في المركز الأول بالسكوديتو الخاص بنا. في بداية الموسم قلنا أن الوصول لدوري الأبطال هو السكوديتو الخاص بنا".

ويحتل ميلان المركز الرابع بـ51 نقطة، بفارق 4 نقاط عن روما الخامس ونقطتين عن إنتر الثالث، قبل نهاية المسابقة بـ10 جولات.