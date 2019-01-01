جاتوزو مرشح للتدريب في البريميرليج

جينارو جاتوزو مدرب ميلان السابق على رادار نيوكاسل خلفًا لرافا بينيتيز

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية إنجليزية أن جينارو جاتوزو المدير الفني الإيطالي بات على قائمة نادي نيوكاسل يونايتد.

وانفصل نادي نيوكاسل يونايتد عن مدربه الإسباني رافا بينيتيز دون إبداء الأسباب وراء نهاية رحلته مع الفريق.

وفي الوقت الذي رشحت فيه بعض المصادر الصحفية جوزيه مورينيو أن يكون قائد المشروع الجديد، ظهر اسم جينارو جاتوزو.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٤ يونيو ٢٠١٩

وكان جاتوزو قد أقيل من تدريب ميلان عقب نهاية الموسم الماضي والذي فشل فيه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا مع الروسونيري.

وفي الوقت الحالي، أصبح نادي نيوكاسل يونايتد قريبًا من أن يكون مملوكًا لرجل الأعمال الإماراتي خلدون بن زايد.

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يذكر أن رافا بينيتيز كان قد قاد الفريق للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ومن ثم احتلال المركز الحادي عشر دون إجراء أي صفقات.