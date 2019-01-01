جاتوزو مدافعًا عن بونوتشي: يساعد كين على التطور

تعرف على تصريحات جاتوزو حول العنصرية ضد كين وموقف بونوتشي

دافع جينارو جاتوزو، المدير الفني لنادي ميلان، عن ليوناردو بونوتشي، مدافع يوفنتوس، بعد تصريحاته حول تعرض مويس كين، مهاجم البيانكونيري، لانتقادات عنصرية.

كين تعرض لهجوم عنصري من جانب جمهور كالياري في لقاء الجولة 30 من الدوري الإيطالي.

وقال جاتوزو في تصريحات قبل مواجهة يوفنتوس في الدوري الإيطالي: "كين لاعب قوي يمتلك الموهبة والقدرات البدنية المميزة وأتفق مع ماسيلميانو أليجري في ضرورة التعامل معه بهدوء لأنّه لا يزال في البداية ويحتاج للتطور".

وتابع: "في إيطاليا لا يستطيع أحد الحديث عن أي شيء ولذلك الجميع انتقد تصريحات ليوناردو. أعتقد أنّه كان يرغب في توجيه نصيحه لشاب مواليد 2000 في طريقة التعامل مع الجمهور ولكن الجميع أساء فهمه".

وحول تراجع مستوى الروسونيري مؤخرًا أوضح جاتوزو أن الفريق لم يقدم أداءً جيدًا منذ الخسارة في الديربي ضد إنتر وقد تكون مواجهة يوفنتوس نقطة التحول.

يوفنتوس بحاجة لـ دون كريستيانو الآن أكثر من أي وقت مضى👌 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 5, 2019

مدرب الروسونيري أكد أنّ هاكان تشالهان أوغلو تدرب مع الفريق ووأليسو رومانيولي يعاني من حمى وكونتي سوف يعود الأسبوع المقبل بينما يغيب جيانلوجي دوناروما لمدة أسبوع.

واختتم: "لا يجب التركيز في أي شيء سوى العودة لتحقيق نتائج إيجابية بهدف الوصول إلى مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا. أمام أودينيزي لعبنا جيدًا ولكن دون أن ننتصر ويجب ألا يتكرر هذا الأمر".

ورأى بونوتشي أنّ اللاعب يتحمل 50% من المسؤولية بعد احتفاله بهدفه بأسلوب استفز الجمهور.

وكان ميراليم بيانيتش، لاعب يوفنتوس، قد انتقد جماهير كالياري مشيرًا إلى أنّ المرة الثانية التي تحدث فيها هذه الأمور بعد الهجوم على بليز ماتويدي العام الماضي.

وعانى عدد من اللاعبين من الانتقادات العنصرية في أوروبا وأبرزهم كاليدو كوليبالي، لاعب نابولي، بجانب سترلينج وبليز ماتويدي وماريو بالوتيلي.