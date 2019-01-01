جاتوزو: ماندجوكيتش يلعب الكرة كأنه في حديقة مع الأصدقاء

غضب كبير في المعسكر الميلاني من التحكيم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد جينارو جاتوزو، مدرب ميلان، للحديث مجدداً عن الأخطاء التحكيمية في مباراة الفريق مع يوفنتوس، وخص لاعب الأخير ماريو ماندجوكيتش بالنقد.

والتقطت الكاميرات ماندجوكيتش وهو يركل أليسيو رومانيولي، قائد ميلان، ولكن حكم اللقاء لم يتخذ أي إجراء بحق المهاجم الكرواتي.

وقال جاتوزو مع الصحافة: "تقنية الفار تعجبني، ولكن عندما تستخدمها يجب أن تأخذ كل وقتك وتكون شجاعاً، لا أبحث عن أعذار".

وأضاف: "أعتقد أن أي خطأ من الحكم حدث دون قصد، ولكن رأيت بعض اللقطات الغريبة، مثلاً ماندجوكيتش بدا وكأنه يلعب في الحديقة مع أصدقائه".

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قطار يوفنتوس لا يتوقف.. الفوز على ميلان يضعه على بعد ثلاثة نقاط فقط من تحقيق اللقب 🔝 pic.twitter.com/1dL0LnzRj0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 6, 2019

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وكشف جاتوزو عما دار بينه وبين مساعد ماسيمليانو أليجري: "كان يتحدث مع كوتروني وذهبت وقلت له إن كرة القدم دوارة مثل الحياة".

وشهدت المباراة احتجاجات من مسؤولي ميلان ولاعبيه على أداء الطاقم التحكيمي بعد مطالبتهم بركلة جزاء في الشوط الأول ضد أليكس ساندرو، ولكن الحكم اعتبرها لمسة يد عفوية.

سقوط ميلان أمام يوفنتوس جعله يستمر في نتائجه السلبية الأسابيع الماضية بعدما حصد نقطة وحيدة من أصل 12 في المباريات الأربع الأخيرة.