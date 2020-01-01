جاتوزو : لن أتمكن من إيقاف ميسي سوى في أحلامي وعندما ألعب مع نجلي " بلايستيشن"

باستطاعتي مراقبة ميسي في أحلامي فقط

أكد المدير الفني الإيطالي جينارو جاتوزو مدرب نابولي على قيمة اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة قبل مواجهة الفريقين بمنافسات دوري أبطال أوروبا.

ويستقبل نادي برشلونة ضيفه نابولي يوم السبت المقبل، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2019\2020.

جاتوزو كشف عن قيمة ميسي في تصريح نقلته صحيفة "آس" الإسبانية حول إمكانية مراقبة وإيقاف البرغوث الأرجنتيني في المباراة المُقبلة.

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ورد المدرب الإيطالي بطريقة ساخرة حول إمكانية مراقبة ميسي خلال المباراة المُقبلة قائلاً "باستطاعتي مراقبة ميسي في أحلامي فقط".

وواصل جاتوزو تصريحاته حول إيقاف ميسي : "لعبت من نجلي مباراة بلايستيشن واخترت نابولي في مواجهة برشلونة وحاولت إيقافه بهذه المواجهة".

وأكمل : "أيضًا حاولت إيقاف ميسي وأنا لاعب في ميلان حين كان وزني أقل 10 أو 15 كيلوجرام عن الآن".

وتطرق جاتوزو للحديث عن جاهزية لورينزو إنسيني للمباراة المقبلة وقال : "إنسيني تحدث للطبيب، وسنقيم الأمر خلال الـ48 ساعة المقبلين بعد الحصول على نتيجة الاختبارات، الإصابة ليست خطيرة في اعتقادي حسب اعتقادي".

يُذكر أن برشلونة كان قد تعادل مع نابولي بهدف لكل فريق في مباراة الذهاب في نابولي، ويحتاج الفريق الإيطالي للفوز إيابًا أو التعادل بنتيجة أكبر من هدف لكل فريق للتأهل للدور التالي.