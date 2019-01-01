جاتوزو: لم نكن محظوظين ولا يوجد وقت لتغيير فني

الروسونيري عليهم استعادة الأداء القوي مرة أخرى

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

وصف المدير الفني الإيطالي جينارو جاتوزو، أن ميلان لم يكن محظوظًا في مواجهة سامبدوريا، وأنه لم يمتلك وقتًا لإجراء تغييرات فنية.

وسقط ميلان أمام سامبدوريا في فخ الخسارة بهدف نظيف جاء بعد 33 ثانية من بداية اللقاء، ليخسر لأول مرة مباراتين متتالتين منذ ديسمبر 2017.

جاتوزو علق على النتيجة لدازن: "لم نكن محظوظين أمام المرمى، وارتكبنا أخطاء سهلة، ومررنا كثيرًا، ولم نلعب من الخلف بالطريقة التي نريدها، لكن كان أداء جيد، عندما يضغط سامبدوريا، كنا نشتت بعض الأحيان، لنعطيهم فرصة التواجد في شكل مثالي".

وواصل: "لقد جئنا من خسارة أخرى أمام إنتر، خسرنا بسبب خطأ غير مقصود، لكن الفريق حاول العودة، هناك العديد من الجولات المقبلة ولا يوجد فرصة للتراجع".

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💠اللاعب لم يتمالك نفسه على مقاعد البدلاء، وعندما سُئل عن سبب البكاء رد قائلاً"كنت أشعر بالضغوط، والإصابة حرمتني من مساعدة فريقي"😭 pic.twitter.com/qCdLw5oU3a — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 30, 2019

وعن البدلاء وعدم صناعة الفارق: "لقد حاولنا أن نضغط بشكل أكبر، وأصبحنا نلعب بثلاثة في الخط الخلفي، من أجل تواجد أكبر في المناطق الهجومية، لقد جربنا ثلاثي دفاعي في مباراة ودية، لكن نحن نلعب كل 3 ايام ولا يوجد وقت من أجل تجربة خطط، الأمر أيضًا بالنسبة لباكيتا كصانع ألعاب تحت المهاجمين".

وسيلتقي ميلان في الجولة المقبلة مع أودينيزي، ومن ثم يوفنتوس ولاتسيو.