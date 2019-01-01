جاتوزو: لا نخشى برشلونة وستكون مواجهة عظيمة

جينارو جاتوزو نجم ميلان السابق والمدير الفني لنابولي يؤكد على صعوبة مواجهة برشلونة.

أكد المدرب جينارو جاتوزو المدير الفني الجديد لفريق نابولي على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام نظيره برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جاتوزو وأكد خلالها أن فريقه لا يخشى أي خصم حتى لو كان ذلك الخصم هو برشلونة.

وقال جاتوزو: "نحن سنواجه فريقًا عظيمًا في دور الـ ١٦ من دوري أبطال أوروبا، سيكون ذلك التحدي رائعًا بالنسبة لنا".

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وأضاف: "سنخوض مباراتين عظيمتين أمامهم، لكننا لن نخشاهم أبدًا ولن نلعب ونحن نشعر بالخوف منهم تحت أي ظرف".

وأكمل لاعبه ميليك عن المواجهة: "نحمل الكثير من الاحترام لبرشلونة حقًا، لكننا لا نملك ذرة خوف في قلوبنا منهم، نراكم في سان باولو".

وكانت قرعة دور الـ ١٦ من دوري أبطال أوروبا قد أقيمت اليوم في مدينة نيون السويسرية وأسفرت عن العديد من المواجهات القوية.

جدير بالذكر أن برشلونة سيحل ضيفًا على نابولي في الـ ٢٥ من فبراير المقبل في لقاء الذهاب على أن تقام العودة بالـ ١٨ من مارس في ملعب كامب نو.