جاتوزو: لا أبحث عن الأعذار ونابولي وصل للحضيض

جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي يتحدث عن هزيمته الثالثة على التوالي ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي.

أعرب جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي عن انزعاجه الكبير من طريقة خسارة فريقه في مباراة الجولة الـ 20 من الدوري الإيطالي ضد فيورنتينا.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها جاتوزو لصالح شبكة "دازن" عقب المواجهة التي انتهت بفوز فيورنتينا بهدفين نظيفين على ملعب سان سيرو.

وقال جاتوزو: "علينا أولًا أن نعتذر للجماهير وللمدينة بأكملها لأن الأداء في مباراة اليوم كان محرجًا للغاية بالنسبة للجميع، في الماضي كنا نقدم مباريات جيدة لكن اليوم بإستثناء أول 25 دقيقة عانينا من جوانب عديدة كان من الممكن تحسينها".

وأضاف: "لا يمكننا أن نبدأ في البحث عن الأعذار، لقد وصلنا للحضيض هنا ونحتاج لأن نفهم ما الذي يحدث، الأمر يبدو كأننا تقابلنا صباح اليوم وأرتدينا القمصان ولعبنا المباراة، لا يوجد تنظيم أو وحدة، كلنا كنا نغرق".

إغراءات من باريس سان جيرمان للتعاقد مع كوليبالي

وأكمل: "الأمر به بعض الغرابة بالنسبة لي لأننا نتدرب بشكل قوية طوال الأسبوع ونقوم بعملنا على أفضل وجه، بعد ذلك نخرج في يوم المباراة ولا نفعل أي شيء، هناك حالة خمول ونترك الاستحواذ ونصنع فرصًا قليلة، لم يكن هناك أي شيء تم بشكل صحيح اليوم، ويجب أن نتحمل مسؤولية ذلك".

وأردف: "علينا أن نغير من طرق الهجوم الخاصة بنا فهناك توقع كبير لما نقوم به، عندما حوال لورينزو وكاييخون القيام بذلك تركوا ميليك وحيدًا ومعزولًا، لقد قاموا بتلك المناورات من قبل تحت قيادة ساري، لذلك الجميع يعرف أي يركض وأي يمرر".

وأنهى تصريحاته: "علينا أن نبقى معًا ونتحد، وأن نستمع لما سيقوله الفريق ونرى كيف سنخرج من هذا الموقف، تخيلت أن الفريق سيكون جيدًا اليوم لكن في الواقع كنا أسوأ من حالتنا عندما واجهنا بارما، قد عدنا أكثر من مجرد خطوة للخلف".

جدير بالذكر أن جاتوزو أصبح بهزيمة اليوم هو المدرب الأول في تاريخ نابولي منذ عام 1990 الذي يخسر أربعة من أول خمسة لقاءات له في القيادة الفنية للفريق.