جاتوزو: لاتسيو استحق الصعود ويجب غلق صفحة الكأس

جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق ميلان يؤكد في تصريحات صحفية على استحقاق لاتسيو للفوز والصعود لنهائي كأس إيطاليا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق ميلان على استحقاق فريق لاتسيو الكامل لتحقيق الفوز أمام فريقه بنصف نهائي كأس إيطاليا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جاتوزو وأكد خلالها أن الفريق رغم أنه يعاني من عدة مشاكل لكنه في حاجة لطوي صفحة تلك المباراة.

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وقال جاتوزو: "تماسكنا بشكل جيد في الشوط الأول، لكن بعد ذلك سنحت له ثلاثة فرص ونحن لم نتحرك بشكل جيد بدون الكرة".

وأضاف: "مررنا بلحظات صعبة وعانينا، لكن علينا أن نغلق تلك الصفحة في الوقت الحالي لأننا لدينا مباراة يجب الفوز بها يوم الأحد".

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وأكمل: "علينا أن نفهم أننا نمر بفترة سلبيا، ولاتسيو استحق الصعود للنهائي، لكن جماهيرنا كانت تستحق ما هو أفضل، لا أعتقد أن ما نمر به هي مشكلة بدنية فقط، بل عقلية وفنية أيضًا".

جدير بالذكر أن فريق لاتسيو كان قد حقق الفوز بالأمس بهدف نظيف وصعد لنهائي بطولة كأس إيطاليا وينتظر الصاعد من نصف نهائي أتالانتا وفيورنتينا الذي يقام اليوم.