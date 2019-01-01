جاتوزو عن الشائعات المحيطة بمستقبله: كفى تعني كفى!

المدرب غاضب من الأحاديث الصحفية الأخيرة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى جينارو جاتوزو مدرب ميلان اعتقاده بأن ميلان على الورق وفي ظل مستوياته الأخيرة ليس مرشحاً للحصول على المركز الرابع هذا الموسم.

وقال جاتوزو في مؤتمر صحفي قبل مواجهة تورينو:"غداً سنلعب للقميص ولمسيرة اللاعبين ولكل المحيطين بميلان. لدينا الكثير لنلعب لأجله".

وأضاف:"نعيش وقتاً سلبياً، والنقد الذي تلقيناه مبرر، لذلك غداً نحتاج إلى القوة البدنية والحسم، إنه واجبنا أن نؤدي بشكل أفضل".

وتابع:"في الأوقات الصعبة، دائماً ما أظهرنا الروح. ولكن في هذا الوقت نفتقدها، يمكنك اللعب بشكل سيئ، ولكن يجب أن تعاني لتخرج من تلك المواقف".

وأوضح:"لقد سمعت الكثير عن مستقبلي ومستقبل اللاعبين، ولكن كفى تعني كفى! يجب أن نفكر فقط في مستقبل ميلان، ويجب أن نثبت ذلك في الملعب".

يذكر أن ميلان سيتراجع للمركز الخامس بـ56 نقطة حال استمرار فوز روما على كالياري، حيث يسبقه الذئاب بنقطتين مؤقتاً.