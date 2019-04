جاتوزو: علينا تقديم أفضل أداء لنا غدًا أمام 60 ألفاً

شدد المدير الفني الإيطالي، جينارو جاتوزو، على ضرورة فوز ميلان على لاتسيو في قمة الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي.

ويعد اللقاء حاسمًا بشكل كبير في تحديد ملامح تأهل الروسونيري لدوري أبطال أوروبا، بعد نتائجه المخيبة في الجولات الأربعة الأخيرة.

وقال جاتوزو في المؤتمر الصحفي: "علينا تقديم أفضل أداء لنا غدًا أمام 60 ألفاً في سان سيرو، وهذا يمكنه الحدوث بعقلية كبيرة، لاتسيو فريق بدني ولديهم لاعبين كبار الذين يطبقون أسلوبهم، علينا أن نلعب كرة القدم الخاصة بنا بأفضل طريقة ممكنة، لأنهم يقدمون الأفضل لإسقاط منافسيهم".

وواصل: "لقد تدربنا جيدًا وأرى إحياء لفريق، هنا مناقشات حول الحُكام في الفترة الأخيرة، وهذا ليس كافي، ليس علينا النظر لذلك، الحقيقة هناك أخطاء ولكنها أيضًا مشتركة منا، علينا فقط العمل بقوة والنظر للأمام".

وعن إصابات دوناروما وباكيتا: "سيكون دوناروما متاحًا الأسبوع المقبل، باكيتا تحسن كثيراً ومن المفترض العودة للتدريبات وسيعود لمكانه غدًا".

🎙️ Coach Gattuso on the injuries: "@gigiodonna1 should be available from next week. As for @LucasPaqueta97, he is improving a lot and should return to training on the sand track by tomorrow" #MilanLazio