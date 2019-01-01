جاتوزو: علينا تقديم أفضل أداء لنا غدًا أمام 60 ألفاً

جاتوزو يأمل في إنهاء سلسلة النتائج السلبية

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

شدد المدير الفني الإيطالي، جينارو جاتوزو، على ضرورة فوز ميلان على لاتسيو في قمة الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي.

ويعد اللقاء حاسمًا بشكل كبير في تحديد ملامح تأهل الروسونيري لدوري أبطال أوروبا، بعد نتائجه المخيبة في الجولات الأربعة الأخيرة.

وقال جاتوزو في المؤتمر الصحفي: "علينا تقديم أفضل أداء لنا غدًا أمام 60 ألفاً في سان سيرو، وهذا يمكنه الحدوث بعقلية كبيرة، لاتسيو فريق بدني ولديهم لاعبين كبار الذين يطبقون أسلوبهم، علينا أن نلعب كرة القدم الخاصة بنا بأفضل طريقة ممكنة، لأنهم يقدمون الأفضل لإسقاط منافسيهم".

وواصل: "لقد تدربنا جيدًا وأرى إحياء لفريق، هنا مناقشات حول الحُكام في الفترة الأخيرة، وهذا ليس كافي، ليس علينا النظر لذلك، الحقيقة هناك أخطاء ولكنها أيضًا مشتركة منا، علينا فقط العمل بقوة والنظر للأمام".

وعن إصابات دوناروما وباكيتا: "سيكون دوناروما متاحًا الأسبوع المقبل، باكيتا تحسن كثيراً ومن المفترض العودة للتدريبات وسيعود لمكانه غدًا".

🎙️ Coach Gattuso on the injuries: "@gigiodonna1 should be available from next week. As for @LucasPaqueta97, he is improving a lot and should return to training on the sand track by tomorrow" #MilanLazio — (@acmilan) April 12, 2019

وردًا على صراع دوري الأبطال والتنافسية: "لقد شاهدت مباراة روما وسامبدوريا، لقد كان تحدث مفتوح، أتلانتا فريق جيد يجمع بين القوة والجودة، يبدو الأمر أنهم لا يعانون ولديهم عقلية عظيمة".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن العودة لتحقيق حول التزام ميلان المالي: "مسؤولتي هي أرضية الملعب فرق، نحن نادي كبير، برجال كبار يعملون بقوة وجهد".

🎙️ Coach Gattuso on the #UEFA issue: "My responsibility is only the field. We have a great club, with great men who are working hard and diligently"#MilanLazio — AC Milan (@acmilan) April 12, 2019

وتابع: "لقد لعبت لميلان لسنوات عديدة ربما أشعر بالمسؤولية أكثر الآن، وأقدم أفضل ما لدي في أصعب الأوقات، أحياناً المزاح الكثير يفقدك نفسك".

واختتم: "علينا المواصلة في ما قدمناه الأسبوع الماضي أمام يوفنتوس، غدًا مباراة مهمة في جدول الترتيب، علينا اللعب بحدّة وبجودة فنية، لاتسيو سيحاول إحباطنا، لكننا مستعدين للمعركة".

ويأمل ميلان في الفوز من أجل تقليل آمال لاتسيو والذي يمتلك مباراة أقل، مع الحفاظ على المركز الرابع.