جاتوزو بعد خروج ميلان: لا أعذار.. لقد أهديناهم المباراة

من الصعب ابتلاع هذه الخسارة، أنا أعاني لأجل ذلك، الأمر يؤلم، ولا جدوى من إنكار ذلك".

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى جينارو جاتوزو مدرب ميلان حزنه عقب خروج فريقه من دور المجموعات للدوري الأوروبي، بالخسارة أمام أولمبياكوس اليوناني 3-1 في الجولة الأخيرة.

وقال جاتوزو عقب المباراة:"إنه إحباط كبير، يجب أولاً ألا ننسى جميعاً ملايين الجماهير لميلان. المباراة كانت بين أيدينا، لكن حين تخلق 8 فرص للتسجيل في ملعب كذلك تسقط بهذا الشكل وتسوء الأمور، فأنت تستحق الخروج". اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وأضاف:"لقد أظهرنا أننا لسنا جيدين بما فيه الكفاية للعودة إلى المباراة حين واتتنا الفرصة، كان هناك قرارات تحكيمية قابلة للنقاش، ولكن حين تخلق تلك الفرص في تلك الأجواء ثم ترتكب أخطاء غبية مع أول بادرة للصعوبة، فمن الصحيح أن نعود للديار لأننا لا نستحق المضي قدماً".

وأوضح:"لقد أهديناهم المباراة، لا يجب أن نسمح للخصوم بدخول المباراة وأعتقد حالياً أن نقص الخبرة هو المشكلة الرئيسية لنا. لا أعذار ويجب أن نتحمل المسئولية، يمكننا الحديث عن إلقائهم لكرات إضافية في الملعب وضوضاء المزامير، ولكن يجب أن نركز على ما هو ضروري".

وتابع:"من الصعب ابتلاع هذه الخسارة، أنا أعاني لأجل ذلك، الأمر يؤلم، ولا جدوى من إنكار ذلك".

يذكر أن ميلان فشل في التأهل من دور المجموعات بمسابقة أوروبية للمرة الأولى منذ موسم 1999-2000.