جاتوزو بعد التعادل مع بارما: ربما لست جيداً بما فيه الكفاية

حالة من الإحباط لدى مدرب الروسونيري عقب السقوط في فخ التعادل

أعرب جينارو جاتوزو المدير الفني لميلان، عن إحباطه لسقوط فريقه في فخ التعادل مع بارما، بالجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

ميلان فقط نقطتين جديدتين في سباق المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا، بالتعادل 1/1 خارج أرضه مع بارما.

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الهدف الأول جاء عن طريق سامو كاستيخو في الدقيقة 69، قبل أن يتعادل برونو ألفيس لبارما في الدقيقة 87 لأصحاب الأرض.

جاتوزو قال بعد المباراة:"الشوط الأول كان سيء جداً لنا، بارما أغلق المساحات ولم نظهر بمستوى جيد".

وأضاف:"حالفنا الحظ بالتقدم في البداية، وبعدها تمكنوا من تسجيل التعادل بركلة حرة رائعة".

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وتابع:"لديهم شخصية ممتازة، دافعوا جيداً بخمسة لاعبين، علمنا الطريقة التي سيلعبون بها ومع ذلك ظهرنا بسذاجة ومنحناهم العديد من الركلات الحرة".

وعن نقده لنفسه:"ربما لست جيداً بما فيه الكفاية لجعل اللاعبين يدركون أهمية التفاصيل الصغيرة".

جدير بالذكر أن التعادل يحفظ لميلان مكانه في المركز الرابع بجدول الدوري بـ56 نقطة، ولكن روما لديه الفرصة للانقضاض على مركزه، حيث لديهم 54 نقطة ويلعب مع إنتر بنفس الجولة.