جاتوزو: بارما فريق مرهق ويعرفون كيفية إزعاجنا

جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق ميلان يؤكد على صعوبة مواجهة بارما في الجولة الـ 33 من الدوري الإيطالي غدًا السبت.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق ميلان على صعوبة مواجهة فريقه أمام نظيره بارما في الجولة الـ 33 من الدوري الإيطالي والتي تقام غدًا السبت.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جاتوزو ضمن مؤتمر المباراة وأكد خلالها أن بارما يستطيع إزعاج ميلان والتسبب في الكثير من المشاكل لهم.

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وقال جاتوزو: "بسبب شخصية فريق بارما مواجهة الغد ستكون في غاية الصعوبة، هم فريق يعرف كيف يصعب الأمور عليك، لأنهم لديهم أسلحة تجعلك تعاني".

وأضاف: "في ملعب تارديني ميلان لديه تاريخ كبير مع المعاناة، لكننا سنحاول أن ندخل الملعب بالطريقة الصحيحة، غدًا سنقدم كل ما لدينا، لكن ذلك ينطبق عليهم أيضًا".

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وعن موقف أتشيربي وباكايوكو: "لقد أخطأنا وإعتذرنا، نحن بشر في النهاية والأخطاء واردة، الأهم هو الاعتذار، سيكون من الرائع أن نرى لاعبي الفريقي يعانقون بعضهم البعض يوم الأربعاء".

جدير بالذكر أن ميلان سيدخل مباراة ظهر الغد وهو في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 55 نقطة بينما يحل بارما بالمركز الـ 14 برصيد 35 نقطة.