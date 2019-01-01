جاتوزو: الأخطاء ممنوعة أمام كييفو

مدرب ميلان يتحدث عن مواجهة كييفو فيرونا في الدوري وتأمين مركز مؤهل لدوري الأبطال

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي أن الأخطاء ممنوعة عند مواجهة فريق كييفو فيرونا يوم السبت بالكالتشيو.

ويحتل الروسونيري حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الكالتشيو بعد تحقيقه للفوز في أربع مباريات متتالية بالدوري.

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وعن مواجهة كييفو قال جاتوزو: "إن كييفو لا يملك شيء ليخسره، لذلك فأن المباراة ستكون صهبة للغاية، وليس أمامنا مجال لارتكاب الأخطاء، نصب تركيزنا على مباراة الغد قبل التفكير في الديربي".

لاعب الفريق السابق واصل حديثه وقال أيضًا: "ضغط المباريات يولد الإرهاق، كلما اقتربنا من نهاية الموسم كلما أصبحت الأمور أصعب، علينا فقط التفكير في نتائجنا".

كما رفض جاتوزو الحديث عن مشاكل نجم انتر ميلان إيكاردي مع فريقه، مؤكدًا على أنه يصب كل تركيزه لمساعدة فريقه على تحقيق أفضل النتائج.