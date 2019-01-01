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ميلان v لاتسيو

جاتوزو: أنا وإنزاجي أصدقاء وسنهذب أنفسنا

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Getty Images
"نريدها دعاية للكرة الإيطالية"..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى جينارو جاتوزو مدرب ميلان رغبته في تحول مباراة الفريق في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا ضد لاتسيو إلى دعاية للكرة الإيطالية.

وقال جاتوزو لقناة ميلان:"المباريات ضد لاتسيو دائماً ما تكون معقدة، والوصول لنهائي آخر سيكون مهماً للغاية في موسمنا".

وأضاف:"نتمنى أن تكون مباراة الغد دعاية للكرة الإيطالية، نريد رؤية عرضاً حقيقياً، يجب أن نفكر فقط في الملعب".

وتابع:"لدي صداقة عظيمة مع سيموني إنزاجي (مدرب لاتسيو)، سنقوم بكل الممكن لنهذب أنفسنا".

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يأتي ذلك بعد عراك حدث في نهاية مباراة الفريقين الأخيرة بالدوري قبل 10 أيام، والتي انتهت بفوز ميلان 1-0.

يذكر أن الذهاب الذي أقيم في فبراير قد انتهى بالتعادل السلبي.

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